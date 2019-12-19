Популярность Владимира Зеленского выросла после встречи с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг" за первые две недели декабря.

"Страна" анализирует документ.

Рейтинг Зеленского

Главная новость исследования - рост рейтинга Владимира Зеленского с 53 до 62 процентов. То есть на 9%. Отыграв чуть меньше половины от своего осеннего падения.

Начиная с октября социологи фиксировали обвальное падение популярности Зе. Рейтинг снижался со скоростью 10% в месяц. И только сейчас начал выравниваться.

Что стало причиной?

Во-первых, встреча в Нормандском формате с Владимиром Путиным. Этого ждал избиратель Зеленского, причем даже на Западной Украине. Ждали, конечно, не ради самой встречи - а с целью остановки войны. Которая - и здесь население не ошибается - может закончиться лишь путем прямых переговоров двух лидеров.

Тот факт, что украинцы одобряют общение Путина с Зеленским, говорит и о другом. О том, что настроены люди на компромисс, а не войну до победного конца. Иначе зачем тогда переговоры?

Встречей в Париже Зеленский подтвердил, что он "президент мира". Что сразу затормозило падение рейтинга президента и даже повернуло процесс вспять.

Причем рейтинг Зе вырос на фоне громких акций "партии войны" на Майдане и Банковой. То есть они, видимо, имели обратный эффект: выгодно подсветили президента как миротворца.

Другой вопрос, насколько действительно его встреча с Путиным приблизила мир.

Закончилась она по сути ничем: ни Киев, ни Москва не хотели уступать своих позиций. И после Парижа сразу началось взаимное охлаждение - Минская группа не смогла провести обмен пленными, не договорились и по разводу войск. Параллельно пошли открыто недружественные шаги: введение Украиной загранпаспортов для выезжающих в РФ и новые санкции России. Нет пока видимых подвижек и в переговорах по газу (но о газе ниже).

Если продлить эту тендецию дальше, то эффект Нормандской встречи быстро закончится - и рейтинг Зе может снова показать отрицательную динамику.

Второй фактор - это история с газом, где Зе и его команда сработали на опережение (впереди могут быть проблемы из-за неподписанного контракта с РФ) и в начале декабря заявили о снижении цен для населения.

На эту тему вышел пропагандистский видеоролик, где президент с премьером "напряженно" ищут путь для удешевления газа.

Видео появилось почти сразу после известий о новом падении рейтинга Зе. И, вероятно, повлияло на торможение негатива против президента. Параллельно подрастив популярность премьера Алексея Гончарука - количество довольных им превысило критиков.

Впрочем, пока эти меры выглядят кратковременными. По Донбассу, как уже говорилось, без реальных подвижек доверие к президенту снова начнет падать. Что же до цен в коммунальных платежках, то уже сейчас понятно, что никакого снижения цен на отопление для украинцев за декабрь (а именно такую задачу поставил Зеленский) не будет. А если не будут достигнуты договоренности по транзиту и прямым поставкам с Россией, то не будет снижения и в следующем году (а то и вообще придется повысить).

Кстати, в исследовании есть момент, который показывает примерные пределы быстрого падения рейтинга Зе. Это число противников НАТО среди его избирателей. Таковых у него 32% (и этот показатель соотвествует среднеукраинскому).

Надо полагать, это в основном юго-восточный избиратель, который более консервативен, возрастом от 40 до 60 лет и более серьезно воспринимает социально-экономические проблемы, на пороге которых стоит Зеленский.

Именно эти 32% (ну или их большая часть) могут покинуть Зеленского, если не будут реальных подвижек ни по миру, ни по отношениям с Россией.

Как восприняли нормандскую встречу

Как уже говорилось - Нормандский саммит стал ключевым фактором роста рейтинга президента. Об этом говорят и данные исследования "Рейтинга".

По ним количество тех, кто счтает саммит удачным для Украины многократно превышает число скептиков. По всей Украине это 31% против 6%.

Забавно, что в некоторых партиях, которые выступали против прямых переговоров Зе и Путина, сторонников этой встречи оказалось больше, чем противников. Например, в "Голосе" - 19% за и 8% против. Только избиратели "Европейской солидарности" показали обратную динамику.

Также по следам Нормандской встречи выросли рейтинги других ее организаторов - Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Что косвенно подтверждает завышенные ожидания украинцев от этого саммита и большие надежды на окончание конфликта после него.

Интересно, что также сразу на 10% в Украине вырос рейтинг Дональда Трампа. Вряд ли это связано с Нормандской четверкой. Возможно, дело в том, что против президента США сейчас раскручивается импичмент, в свете которого Трамп выглядит как "борец против системы".

Вопрос Донбасса

В исследовании говорится о том, что большинство опрошенных выступают за замораживание конфликта на Донбассе - с признанием оккупированного статуса неподконтрольных территорий. Такой сценарий поддерживает 38% украинцев.

Впрочем, для них обязательное условие - остановка военных действий.

На втором месте - другая точка зрения. Что территориям "ДНР" и "ЛНР" нужно дать статус автономии в составе Украины. С автоматической остановкой войны. Это 22% опрошенных.

То есть 60% украинцев выступает за прекращение войны в любом случае - без возвращения территорий или же с особым статусом для них. К ним еще можно добавить те 8%, которые вообще за отделение "ДНР" и "ЛНР" из Украины.

И только 16% украинцев считает, что нужно продолжать войну на Донбассе до победного конца. Расклад совсем не в пользу "партии войны".

Интересно, что больше всего сторонников идеи официально отказаться от Донбасса - среди избирателей "Голоса". А всторонников войны - в "Европейской солидарности".

Забавно опять же, что в партии Вакарчука - 16% сторонников особого статуса Донбасса. А в "Батькивщине" и "Слуге народа" таковых даже больше, чем сторонников войны - по 23%.

Рейтинг партий

Если бы парламентские выборы произошли сейчас, то конфигурация на них отличалась бы от лета 2019 года.

Первые места по-прежнему делят "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". А дальше идут изменения. "Батькивщина", которая была третьей, уступила это место "Европейской солидарности". А "Голос" вообще выпал из границ проходного барьера. Впрочем, он сделал это еще осенью. Но, как видим, нехорошая тенденция для Вакарчука продолжается.

При этом видно, что украинцы различают политиков и партии. Рейтинги доверия конкретным людям отличаются от партийных симпатий - хотя в них выходцы из тех же политсил.

Так, у Святослава Вакарчука рейтинг доверия куда выше, чем у его партии. То же можно сказать и о Юрии Бойко. Лидером же антирейтинга доверия по-прежнему держится Петр Порошенко. А возглавляет рейтинг доверия Зе.

Выводы

Рост рейтинга Зеленского и власти в целом связаны с тем, что им удалось пробудить в народе новые ожидания.

Основных из них два.

Первое - ожидание мира на фоне встречи Нормандской четверки. Вряд ли народ разобрался в чем конкретно был ее итог (по этому поводу и эксперты спорят), но картинка была показательная - Путин и Зеленский за одним столом и на встрече, и на пресс-конференции.

И уже ее, а также в целом, примирительной риторики президента Украины оказалось достаточно, чтобы пробудить в народе новые надежды на мир, что и вылилось в рост рейтинга.

Второе - обсуждение снижения тарифов. Оно, опять же, еще не состоялось, но надежда появилась и за эту надежду народ также отплатил ростом уровня поддержки.

Но понятно, что если не будет изменения к лучшему по этим двум пунктам, то тенденция с рейтингом повернет в обратную сторону.

И все шансы на это есть.

Пока нет договоренностей ни по газу с Россией, ни по обмену пленными и разведению войск. Зато власти усиленно продавливают принятие закона о продажи земли, что большинство народа не поддерживает.