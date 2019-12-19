Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с Беларусью и скидках на газ для Минска. Об этом Путин заявил на ежегодной пресс-конференцию, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна".

"Русский и белорусский народ - это то же самое, что русский и украинский народ, - почти одно и то же, по моему мнению...", - заявил он, отвечая на вопрос.

По вопросу газа он отметил, что "для Беларуси самая низкая цена - 127 долларов за тысячу кубов". По словам президента России, Минск хочет цену еще ниже - на уровне Смоленской области РФ. Однако для Смоленщины цена газа максимально дотационнная. И если так же дотировать всю экономику Беларуси, то Лукашенко должен согласиться на более тесную интеграцию этой экономики с российской.

Речь о создании наднациональных органов фискального и антимонопольного порядка.

"Но если мы будем дотировать всю белорусскую экономику... Это, согласитесь, странно, чтобы Россия дотировала другую страну. Это можно или нет? Можно, но для этого нужны общие правила в разных сферах. Это огромная работа, но она может быть проделана, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. Мы продвигаемся. На что мы можем выйти? Пока неясно. Но забегать вперед и дотировать (то, к чему мы пока не готовы) - невозможно. Нефть, как известно, мы тоже продаем им без пошлин", - сказал президент России.

"На самом деле у нас идет спокойная и уравновешенная работа (по созданию союзного государства России и Беларуси)", - добавил он.

Напомним, что Бацька попросил у Путина уравнять цены на газ и нефть для обоих стран, или "союзного государства не будет".

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