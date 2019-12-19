На своей итоговой пресс-конференции, которая 19 декабря проходит в Москве, президент России Владимир Путин признался, что обсуждал на "Нормандском саммите" с Владимиром Зеленским историю Украины. И кроме этого сделал еще ряд заявлений на историческую тематику.

В частности, Владимир Путин анонсировал выпуск статьи про лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

"Я хочу статью написать, я ее обязательно опубликую, уже попросил моих коллег подобрать документы из архива, о том, как происходил процесс по умиротворению Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А Великобритания и Франция с ним встречались и бумажки подписали. Был подписан пакт Молотова - Риббентропа... Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз последним подписал с Германией соглашение о ненападении", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции Путина.