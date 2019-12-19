Многополярный мир уже существует и в этом процессе велика роль России и Китая. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время годовой пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой можно посмотреть здесь.

"Многополярный мир уже создан. Однополярного мира больше не существует. Последние события нам показывают именно это. Многополярность мира - производное от экономических отношений. Сейчас доля Китая выше США по мировому ВВП. Это неизбежно ведет к изменениям по многим другим направлениям. В этом велика роль нашего взаимодействия с Китаем. Мы будем укреплять отношения", - сказал Путин.

Напомним, что в Париже Путин заявил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России.

Также, по словам Путина, Порошенко требовал подписей глав "ДНР" и "ЛНР" под Минскими соглашениями.