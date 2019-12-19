На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос земли для Украины чрезвычайно важен, а подготовка к ее продаже ведется по требованию ряда западных структур.

"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк (лес - Ред.) разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!", - сказал президент России.

Как сообщала "Страна", 6 сентября нардепы отменили мораторий на экспорт дров и ввели защитные меры по экспорту кругляка для сохранения лесов.

Напомним, что на заседании аграрного комитета Рады, где готовили законопроект о продаже земли к принятию в Раде, произошла ночная драка. Представители оппозиции потребовали объявить перерыв.