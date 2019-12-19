После Нормандской встречи наблюдается не только рост рейтинга президента Зеленского, но и в целом власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

В декабре деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука оказались довольны 35%. Это столько же, сколько и недовольных. Еще 30% не смогли определиться с оценкой.

При этом, произошел рост положительных оценок и падение отрицательных.

Как показал соцопрос, 40% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, 38% – в неправильном, 22% – не смогли оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%).

Скриншоты: Рейтинг

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Социологи опросили 2500 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что 8% украинцев выступают за отделение Донбасса от Украины, а 16% за войну.

Также мы писали, что Зеленский оказался единственным политиком в Украине с положительным рейтингом доверия.