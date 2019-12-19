Национализированный Приватбанк инициировал в Израиле новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма судебных исков составляет 600 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Вчера банком было инициировано новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США", - говорится в сообщении.

В Приватбанке также отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы вернуть выведенные из банка средства бывшими собственниками. По оценке независимой аудиторской компании Kroll, речь идет о 5,5 миллиарда долларов.

В частности, Приватбанк увеличил сумму своих исковых требований против Коломойского в США. "Также, по результатам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерскому суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление", - добавили в пресс-службе банка.

В пресс-службе также отметили, что продолжают готовиться к слушаниям в Высоком суде Англии о взыскании с Коломойского 3 миллиарда долларов.

В то же время, в Национальном банке не исключают, что несмотря на законодательство, суд может принять решение в пользу Коломойского в ходе рассмотрения апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконной национализацию Приватбанка. В таком случае ПриватБанк снова признают неплатежеспособным.

Напомним, что суд по Приватбанку перенесли на 31 января 2020 года.

Также мы писали о том, что в НБУ рассказали, что будет, если суд примет решение в пользу Коломойского по Приватбанку.