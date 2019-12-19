Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, посвященная итогам уходящего года. Один из вопросов, заданных главе Кремля касался его отношения к тому, что в последнее время звучат призывы критически переосмыслить многие решения высшего советского руководства в годы Второй мировой войны.

В частности, у Путина спросили, как он относится к тому, что возможно стоило бы сдать Ленинград немцам, что бы избежать миллионных жертв.

"Когда я слышу подобные рассуждения о том, что вот мол надо было сдать Ленинград... Вы придурки?! Вас бы никого не было сейчас, кто так рассуждает. Вот о чем речь надо вести", - резко высказался президент России.

Напомним, "Страна" ведет онайн-репортаж с пресс-конференции Путина.

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