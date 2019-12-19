В Париже Путин заявил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, которая сегодня, 19 декабря, проходит в Москве, рассказал о том, на встрече "Нормандской четверки" в Париже обсуждал некоторые моменты истории Украины с президентом Владимиром Зеленским.
Президент России сказал, что часть украинских территорий были исконно русскими, в том числе и Причерноморье.
Затем Путину задали вопрос про Ленина, на который он ответил, что Владимир Ульянов был не государственным деятелем, а революционером. Так же глав Кремля считает, что тело Ленина не нужно трогать, то есть захоронять и предавать земле.
Напомним, что "Страна" ведет онлайн - репортаж с итоговой пресс-конференции Владимира Путина.
Так же мы рассказывали, что Путин признался, откуда на Донбассе танки и военная техника.