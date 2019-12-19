19 декабря в Москве прошла очередная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На ней он традиционно сделал ряд заявлений, связанных с Украиной. Собрали десять главных высказываний российского президента о нашей стране.

1. Российская техника на Донбассе

Путин рассказал, откуда, по его мнению, на Донбассе российская военная техника.

"Что касательно вывода иностранных войск. Там (на Донбассе - Ред.) их нет. Там есть местная милиция, она состоит из местных жителей. Мне задают вопрос, откуда там танки и другая техника. В разных частях мира, где вооруженные конфликты, есть техника. Откуда государства берут такую технику? От государств, которые им симпатизируют. Но это уже их (сепаратистов - Ред.) техника", - заявил Путин.

2. Новая встреча с Зеленским

У российского президента спросили о новой встрече в нормандском формате - состоится ли она. Путин дал понять, что встреча все еще под вопросом: "Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Наши партнеры не хотят разведения по всей линии. Есть позитивные, а есть вещи, которые настораживают. Продолжение в нормандском формате должно быть".

Также он дал понять, что "позитивных изменений" на данный момент недостаточно.

Путина насторожило заявление Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть. "Ну, нет ничего, кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что можно и пересмотреть. Если начнется пересмотр, то ситуация зайдет в тупик", - заявил он.

По его словам, закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. "Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его не хотят. Сейчас говорят, что будет закон о децентрализации. Это что, взамен? Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано. И это настораживает", - отметил Путин.

3. Минские соглашения и подписи сепаратистов

Путин сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко настаивал на подписях экс-глав т.н."ЛНР" и "ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко под Минскими соглашениями.

"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли эти минские соглашения, бывший президент Порошенко Петр Алексеевич, настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все втроем. А представители этих республик отказывались это делать. Но все-таки мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такая власть существует", - сказал Путин.

4. Газовые договоренности

В ходе пресс-конференции Путин рассказал о судьбе зависшего в воздухе контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.

"Мы будем искать приемлемое решение, в том числе для Украины. Мы будем сохранять транзит по Украине. Вопрос в сроках (действия нового контракта - Ред.) и объемах. Кстати, украинский транзит в Европу - длиннее, чем по морю. Но мы готовы его сохранять. И мы готовы были бы поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%. Насколько я знаю, с первого января в Украине повышаются цены. По триста долларов будет кубометр, в том числе для населения. Но мы на пути к договоренностям", - заявил Путин.

5. Территории Украины, которые Россия считает, исконно русскими

Президент России сказал, что часть украинских территорий были исконно русскими, в том числе и Причерноморье. Он отметил, что во время встречи в Париже обсуждал с Зеленским историю Украины.

6. Продажа земли

Путин сказал, что вопрос земли для Украины чрезвычайно важен, а подготовка к ее продаже ведется по требованию ряда западных структур.

"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк (лес - Ред.) разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!", - сказал президент России.

7. Помощь от Запада

В США утверждают, что хотят сохранить транзит российского газа через Украину, но в этом заинтересованы и в России, заявил Путин. А на самом деле, по его мнению, Запад действует только там, где можно навредить России.

А в остальных случаях Украине не помогает, вынуждая ее правительство идти на непопулярные щаги вроде продажи земли и роста тарифов вместо того, чтоб дать денег.

"Чё денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают. Дают только гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет", - сказал Путин.

8. Украинцы в России

Путин рассказал, сколько украинцев живет в России, во время обсуждения вопроса о демографическом кризисе в РФ.

"Решение демографических проблем в мире возможно путем увеличения рождаемости и ростом миграции. В Канаде даже министерство такое есть. Да, проще адаптироваться к нашим условиям тем, кто знает нашу культуру и язык: белорусам, украинцам, молдованам. У нас три миллиона украинцев сейчас живет. И столько же приехали после событий на Донбассе. А для остальных (мигрантов из Средней Азии - Ред.) курсы по изучению русского языка нужно открывать. Экономика требует притока эмигрантов. Делать нужно все с умом. Чтобы внутри страны общественность работала. Чтобы люди переезжали внутри нашей общей родины", - сказал Путин.

9. Про Донбасс, который порожняк не гонит

"Главное - желание решить конфликт в диалоге с людьми, а не силовым способом - танков, артиллерии и авиации. Президент Украины у меня спрашивал: "Какой авиации?" Он забыл уже. Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит" - она такая хулиганская, но она есть в душе у людей", - заявил Путин.

10. Об украинской идентичности

Отвечая на вопрос о межнациональных отношениях, президент России рассказал об украинской идентичности.

"Вот у нас споры с Украиной идут. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были и другие польские исследования, которые даже вычеркнули украинцев из числа славян. Они полагали, что украинцы - потомки кочевых народов, но это все ерунда полная. А мы должны знать истину. И понимать, что каком-то этапе произошли элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делали и будем это делать", - сказал Путин.