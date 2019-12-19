Власти Германии готовятся к введению санкций США из-за строительства газопровода "Северный поток-2". При этом окончательного решения об ограничительных мерах Вашингтона можно ожидать на текущей неделе. Об этом передает газета Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики Германии.

"Правительство (Германии - Ред.) не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне", - цитирует газета документ.

Как указывается, в ведомстве считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или Nord Stream 2 AG. По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое занимается прокладкой последних элементов газопровода.

Согласно документу, Берлин видит шансы на то, что трубопровод можно будет завершить в течение 30-дневного периода, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников.

Подчеркивается, что правительство Германии после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, который включает в себя санкции против "Северного потока - 2", намерено "тщательно изучить конкретные последствия", после чего будет принято решение о "конкретных мерах" в качестве ответа.

При этом представительница Министерства экономики и энергетики Германии отказалась комментировать сообщения о том, что правительство ожидает введения санкций против газопровода.

"Мы не комментируем подобные публикации. Нашу позицию мы регулярно озвучиваем на брифингах. Мы не принимаем экстерриториальные санкции", - приводит РИА Новости ее слова.

В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации "Северного потока - 2".

Указывалось, что ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год. Под санкции, как писало издание, может подпасть Allseas из Швейцарии.

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Как сообщала "Страна", в Кремле заявили, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2". По словам Дмитрия Пескова, введение санкций США против газопровода не нравятся ни Москве, ни Берлину и Парижу.

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