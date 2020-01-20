В Украине к началу 2020 года ситуация с людьми, оказавшимися на улице из-за различных социально-экономических причин, стала крайне тяжелой. Этих сограждан называют общим словом – бездомные. Их число только в Киеве приблизилось к 50 тысячам людей. Эта проблема резко обострилась с зимы 2015-2016 годов, когда из-за массового падения уровня жизни, число бездомных только в Киеве выросло примерно в 10 раз.

"Страна" пообщалась с автором Instagram-канала bezdomnie ua, который просит называть его именем Ники, желая сохранить анонимность. Он на ежедневной основе освещает эту человеческую тему и помогает попавшим в беду людям.

"Когда мы раздаем еду бездомным, они с такой жадностью ее едят, что страшно становится, что это 21-й век в центре Европы человек хватается за бутерброд, бывает "захлебывается" (от такого сильного голода. – Ред.). Я говорю бабушке, что спокойно, мы никуда не спешим. Она говорит: "Я три дня не ела". Три дня! Это разве возможно? Город наш просто перестал кормить такое огромное количество бездомных. Поэтому такая проблема", – говорит Ники.

Наш собеседник говорит, что сегодняшние бездомные, в основном, это люди, которым просто не повезло. Большинство из них действительно не виноваты в том, что им некуда идти, кроме вокзала или коллектора. Это сироты, жертвы квартирных аферистов, одинокие пенсионеры и другие незащищенные слои населения.

"На улицах нашего города (Киева. – Ред.) живет огромное количество бездомных. По нашим подсчетам их примерно 47 тысяч. В городе нет такого мусорного бака, чтобы не "перебирался" дважды в день, утром и вечером. Каждый из нас видит бездомного человека, копающегося в мусорном баке, хотя бы раз в день, когда идет на или с работы/учебы. Есть и "специальные" места скопления обездоленных людей – подземные переходы, входы в метро, вокзальные станции поменьше, Центральный железнодорожный вокзал, на котором в зависимости от погодных условий может находиться +/- 4 тысячи человек, по подсчетам прошлой зимой, – говорит Ники.

Одна из бездомных сказала "Стране", что "ночевка" в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева стоит 40 гривен, которые нужно заплатить "специальным людям".

Ники добавил, что на вокзале действует целая система устрашения бездомных, принуждающая их работать фактически в рабстве.

Как работает система устрашения

"Бездомные делятся на две категории, – говорит Ники. – Первая категория – это те, которые "добровольно" работают на "людей в форме". На вокзале есть несколько охранных структур. Одна из них вычисляет вновь прибывших бездомных. Если вы примелькаетесь там неделю, две недели подряд, вы попадете в поле зрения тех, кто имеет доступ к камерам наблюдения. К вам подойдут под видом проверки документов и билета. Они просто так не подойдут к обычному пассажиру, а только к тому, в отношении которого убедились, что этот человек тут ночует уже не первую ночь и "начал жить".

После этого вас вызовут на "профилактическую беседу". Она будет касаться того, что вы можете на них "добровольно работать" в обмен на то, чтобы жить на вокзале. Если вы будете пытаться сопротивляться, сначала вас отпустят, но если увидят еще раз на вокзале – применят силу. Т. е. вас увидят, придут и начнут бить прямо внутри вокзала, а затем выкинут на улицу. И так будет до того момента, пока вы не "сломаетесь". Обычно на это уходит от двух до трех месяцев".

По словам Ники, устроившийся на такую подпольную "работу" бездомный может сортировать картон, скидывать снег с крыш, собирать макулатуру или разливать паленый алкоголь, "который потом за большие деньги покупают в модных магазинах".

"Вообще есть сотни схем, где этих людей используют в порабощении. Это происходит каждую ночь. Можно увидеть, как эти люди в черной форме идут между рядами, проходят одних бездомных и обращают внимание на конкретных других. Начинают бить по ногам, по рукам, в грубой форме берут этого бездомного, подымают с лавочки и уводят, обычно сразу на ж/д пути по ступенькам. Я думаю, что если не каждый второй, то каждый третий пассажир, который когда-либо отправлялся с вокзала, мог это наблюдать и видел эту ужасающую картину", – говорит Ники.

Как бездомному выживать?

"Самая низшая градация бездомных – это "смертники": пьяницы, тяжелобольные и так далее. Их задача – "формирование" общественного мнения по поводу всех остальных бездомных в общественных местах. Одно, например, в Киеве это на Майдане, возле Главпочтамта, Бессарабского рынка, т. е. таких мест в городе есть немало. Они утром с вокзала рассасываются и каждый идет "на свое" и там сидит. Как обычно он себя ведет, но просто видно, что он дурнопахнущий и пьяный", – говорит автор Instagram-канала.

При этом он отмечает, что вопрос личной гигиены стоит крайне остро для всех бездомных без исключения. Часть из них вынуждена мыться и стирать вещи буквально в лужах под дождем.

"Все говорят: "бездомные дурно пахнут". Вот вы хоть раз задумывались, где человеку, живущему на улице, в холода помыться? Я много раз видел, как бездомные стираются просто в луже после дождя. Вот когда идет дождь, бездомные выходят, снимают с себя какую-то одежду, просто вот под дождем этим моются. У нас нет таких мест, где бездомный может пойти постираться, где его могут пустить бесплатно в туалет. Разве это нормально?" – задается вопросом Ники.

По словам Ники, самый сложный период в жизни бездомного наступает с приходом зимних холодов.

"Когда наступают холода, мест в городе (чтобы не умереть от холода. – Ред.), кроме как на вокзале, – нет. Подъезды закрыты, чердаки, подвалы, все, где тепло, закрыто. Строек таких, где согреться, нет. Единственное место, где бездомный может согреться, это вокзал. Все основные события вокруг бездомных происходят на Центральном железнодорожном вокзале. Поэтому бездомный, если он хочет жить, приходит именно туда", – отмечает Ники.

При этом наш собеседник признает, что и среди бездомных есть пьяницы, наркоманы, уголовники, но большинство из обездоленных – вполне морально адекватные люди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАЩИТИМ ПРАВА/ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ! (@bezdomnie.ua) 6 Лип 2019 р. о 12:52 PDT

"По нашим подсчетам, таких людей среди бездомных, которые "сами виноваты" в том, что они "довели себя до такого образа жизни" – приблизительно 14-16%. Все остальные – это люди невиновные, которые оказались не по своей воле на улице", – говорит Ники.

"Как такое огромное количество людей вдруг взяло и оказалось на улице?" – задается вопросом он и добавляет, что значительную часть среди бездомных составляют сироты.

Дети на улице

"У нас более 90% сирот оказываются на улице после того, как они выпускаются из детских домов. Я человек, который объездил 91 страну. В основном это страны неблагополучные – Африка, Азия, Ближний Восток. И видел множество всего своими глазами. Но нет в мире нигде такой страны, чтобы сироты выбрасывались на улицы.

По закону у нас положено сироте предоставлять жилье, государство должно приобрести квартиру и до 21 года содержать сироту. А получается так, что детям просто говорят: "Жилья сейчас нету, но у нас есть списки. Ты становишься в список на очередь на жилье". Сироте выдается такая бумажка, что он "в списке на очереди", и сирота с этой бумажкой уходит на улицу. Что он будет делать, где он будет, без образования, без ничего, без способности приготовить, поубирать за собой, ведь во многих интернатах этому не учат. Сейчас в общегосударственном списке на жилье более 70 тысяч детей-сирот, подавляющее большинство из которых живет просто на улице", – отмечает Ники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАЩИТИМ ПРАВА/ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ! (@bezdomnie.ua) 29 Бер 2019 р. о 4:43 PDT

Также Ники говорит, что на вокзале в Киеве "живет" среди других приблизительно 700 пожилых бездомных людей. Многие из них стали жертвами квартирных аферистов.

Мировая "столица" бездомных

Наш собеседник называет сегодняшний Киев мировой "столицей" бездомных.

"Я как-то изучал ситуацию с бездомными в нескольких странах, в т. ч. в Париже, в котором я учился, приезжал туда множество раз. Приведу вам аналогию с парижским "Северным вокзалом". По данным мэрии Парижа, там живет 741 бездомный. Что делают власти? Мэрия за свой счет раздает бездомным талоны. Бездомный приходит в заранее оговоренный ресторан и обменивает талон на еду. Один раз в день он получает полноценное питание, получает доступ в определенные туалеты на вокзале, есть определенные места, в которых бездомный получает доступ в душ, прачечную. Будут такие бездомные дурно пахнуть? Будут ли они агрессивны от того, что они засыпают голодные?" – говорит Ники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАЩИТИМ ПРАВА/ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ! (@bezdomnie.ua) 4 Чер 2019 р. о 2:17 PDT

Он отмечает, что в большинстве стран мира власти признают проблему отсутствия жилья для бездомных.

В Европе существуют пункты выдачи еды, практически во всех местах и городах, бесплатные – то есть места, где человек может помыться, провести время.

Единственный приют

В Киеве на улице Суздальской, 4/6 есть Дом социальной заботы (Центр учета бездомных лиц).

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, которую цитирует издание "Информатор", городская власть там создает условия для ночевки бездомных. Среди них бывают беженцы и даже ветераны АТО. Проблема в том, что такое заведение едва ли не единственное с подобным функционалом во всем многомиллионном Киеве.

Также по адресу улица Суздальская, 4/6 работает Центр учета бездомных лиц. Его сотрудники помогают восстановить или оформить документы и зарегистрировать место жительства.

А так автор профильного Instagram-канала о бездомных описывает ситуацию с официальной социальной помощью в Киеве:

"В городе Киеве официально существует на Суздальской такой центр приема бездомных. Я там уже давно не был, но они отчитываются о 120 койках. Бездомные говорят, что там 60 коек. Власти – что 120. Ну хорошо, будем отталкиваться от 120. Как я говорил, на улицах +/- 47 тысяч бездомных – и 120 коек приема на них. Этого может хватать? Причем более 90% бездомных – без документов и необходимых справок, из-за чего их не пускают даже туда", – говорит Ники.

По мнению экспертов, к решению проблемы бездомности нужно подходить комплексно. Например, открыть на окраине Киева и других городов специализированные центры, где бездомные смогли бы переночевать, получить питание, врачебную и правовую помощь. Здания для этого есть, их требуется лишь подремонтировать.

Минимальные денежные вложения со стороны властей в эту сферу могут реально спасти от холодной, голодной смерти на улице тысячи попавших в беду людей.

А сейчас бездомные все чаще становятся жертвами издевательств. Для наглядности Ники приводит такой случай.

"В августе (глава одного из районов Киева. – Ред.) лично приезжал на вокзал и распорядился, кажется это было 5 августа, прогнать с вокзала бездомных. Люди в форме, с привлечением "Муниципальной варты" Киева, были там и многие националисты, терроризировали некоторое время вокзал. Во время этого разгона было убито несколько человек. Много бездомных были выгнаны с вокзала. Это был настоящий ад для бездомных. Дети-сироты рыдали, инвалиды, бабушки, они убегали, ползли, мы возили их по больницам. Больше 600 швов наложили. Людей били без разбору. Никто об этом нигде не сказал", – говорит Ники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАЩИТИМ ПРАВА/ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ! (@bezdomnie.ua) 17 Вер 2019 р. о 4:59 PDT

Через некоторое время, после того как на проблему бездомных в Киеве обратили внимание даже в структурах ООН, киевские власти объявили об открытии "пункта обогрева" для бездомных на вокзале. Ники называет его карцером.

Карцер

Это помещение 40 кв. м на первом этаже паркинга со стороны Южного вокзала. Данный "центр помощи бездомным" представляет собой бетонную комнату, в которой стоят железные сиденья, рассчитанные на 90 человек, сидящих вплотную друг к другу.

"Конечно же, нет никакой медицинской помощи, никакой выдачи еды, одежды и т. д. Только представьте, в железную, бетонную, холодную комнату без возможности ее даже проветрить загоняют многочисленных бездомных. Эти люди спят друг на друге. Они пьяные, спят на полу, ходят под себя, дерутся и т. д. Там стоит такой запах, такое состояние, что обычный человек этого не выдержит. Что делает вокзал, когда приходят к ним правозащитники и журналисты, – говорят: "Вот посмотрите, кто на самом деле такие бездомные", – рассказывает Ники, добавляя, что там уже умерла одна из бездомных.

"Ее звали Алина. Она умерла от того, что начался у нее приступ, нужна была медицинская помощь – и стучали в двери (карцера. – Ред.), но никто не открыл эти двери, а выломать их невозможно", – сказал наш собеседник, добавляя, что местных постояльцев там же целенаправленно спаивают. Если туда прийти, то каждый может увидеть такую картину.

"Охрана вокзала закрывает эти двери в период с 22-23:00 на ключ и приходит открывать их утром между 6-7:00. Люди сидят там одни, брошенные на произвол судьбы, это настоящий карцер. Настоящий, сегодняшний геноцид", – говорит Ники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАЩИТИМ ПРАВА/ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ! (@bezdomnie.ua) 21 Гру 2019 р. о 7:41 PST

Сотрудники ж/д вокзала Киева подтвердили "Стране", что, кроме "четырех стен", в этом "пункте обогрева" бездомные централизованно не получают ничего – ни питания, ни врачебной помощи, в которой остро нуждаются многие из них.

"Когда я начинал, то официально считалось, что в Киеве находится не более 2 тысяч бездомных. Это было в 2010 году. Начало это увеличиваться где-то с 2015-2016-го. Это был первый раз, когда я увидел, что такое огромное количество (бездомных в Киеве. – Ред.)", – рассказывает Ники.

Также, по его данным, многие из "суррогатных матерей" в Украине – это бездомные и сироты.

"Если люди начнут обращать внимание, начнут как-то противостоять этому, тогда изменится ситуация. Когда заговорят о том, что сирот выбрасывают на улицы, о том, что душевнобольных людей выбрасывают из больниц, у бабушек отбирают квартиры. Чтобы люди, которые прочитают, захотели задуматься и сами разобраться в том, что происходит на самом деле в ситуации вокруг бездомных и сирот", – сказал нам Ники.

Нужно просто помогать

"Я устроил не одну сотню бездомных. Я описываю эти истории на страничке в Instagram. Вы можете увидеть там не одну сотню таких историй. Если вы хотите помочь бездомному, вы можете просто прийти и забрать его. Найти человеку жилье, работу или работу с жильем? или работу такую, чтобы он смог снимать себе жилье. Помочь с восстановлением документов и приведением в порядок человека так, чтобы он не был похож на бездомного", – говорит Ники.

Действительно, помочь бездомному может каждый. Например, просто купить бутылку кефира или булку на улице, дать шапку или рукавицы, вынести старую одежду, оставив ее просто у мусорного бака или отвезя на вокзал.

В холодное время года все это еще более актуально.