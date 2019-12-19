На своей традиционной итоговой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Москве, Владимир Путин не обошел и проблему российско-украинских отношений в сфере энергетического сотрудничества.

Так, глава Кремля, в частности, рассказал о судьбе зависшего в воздухе контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.

"Мы будем искать приемлемое решение, в том числе для Украины. Мы будем сохранять транзит по Украине. Вопрос в сроках (действия нового контракта - Ред.) и объемах. Кстати, украинский транзит в Европу - длиннее, чем по морю. Но мы готовы его сохранять. И мы готовы были бы поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%. Насколько я знаю, с первого января в Украине повышаются цены. По триста долларов будет кубометр, в том числе для населения. Но мы на пути к договоренностям", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции Путина.

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