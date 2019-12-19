Местные советы и эксперты по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления обратились с заявлением к властям, чтобы те не допустили поспешного голосования за законопроект №2598 о децентрализации, а также провели широкие дискуссии и профессиональные консультации для наработки совместных предложения к проекту конституционных изменений по децентрализации. Об этом сказано в совместном заявлении представителей местного самоуправления и экспертов. Всего в документе стоит 55 подписей.

В заявлении отмечается, что для полноценного завершения реформы по децентрализации власти и формирования повсеместного способного местного самоуправления в Украине давно назрела потребность в конституционных изменениях. Большое количество положений Европейской хартии местного самоуправления также много лет ожидают надлежащую имплементацию в законодательство Украины.

Однако отмечается, что "предложенные законопроектом №2598 изменения, по сравнению с действующей Конституцией Украины, содержат признаки централизации власти, сужают статус органов местного самоуправления и чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и президента".

В частности, введением института префекта нарушается положение Хартии, которое требует определения четких случаев государственного надзора и адекватности мер административного воздействия. Здесь заявители увидели угрозу для местной демократии: префект вмешивается в собственные дела местного самоуправления ,а президент получает право приостанавливать полномочия местных советов и глав общин.

"Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений к Конституции относительно децентрализации и приведение его в соответствие к демократическим ценностям, которые мы все разделяем", - говорится в обращении.

Напомним, что изменения в Конституцию по децентрализации уже сегодня могут вынести на голосование в Раду.

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