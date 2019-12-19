Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой он затронул и конфликт на Донбассе. В частности Путин высказался о том, откуда на Донбассе у сепаратистов появились танки и тяжелое вооружение

"Что касательно вывода иностранных войск. Там (на Донбассе - Ред.) их нет. Там есть местная милиция, она состоит из местных жителей. Мне задают вопрос, откуда там танки и другая техника. В разных частях мира, где вооруженные конфликты, есть техника. Откуда государства берут такую технику? От государств, которые им симпатизируют. Но это уже их (сепаратистов - Ред.) техника", - заявил Путин.

"Главное - желание решить конфликт в диалоге с людьми, а не силовым способом - танков, артиллерии и авиации. Президент Украины у меня спрашивал: "Какой авиации?" Он забыл уже. Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит" - она такая хулиганская, но она есть в душе у людей", - добавил российский президент.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции Путина.