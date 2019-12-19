В четверг, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко настаивал на подписях экс-глав "ЛНР" и "ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко под Минскими соглашениями.

"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли эти минские соглашения, бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич, он настаивал на том чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все втроём. А представители этих республик отказывались это делать. Но всё-таки мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такая власть существует", - сказал Путин.

Мы разбирались, почему в Минске провалили выполнение ряда решений "нормандской четверки". Стороны не смогли договориться по обмену пленных. По данным Украины - "не удалось обновить списки". Сепаратисты говорят, что не решили по правовому механизму освобождения.

Напомним содержание Минских соглашений.