Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, быть ли новой нормандской встрече с Зеленским. "Страна" ведет онлайн-трансляцию события.

"Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Наши партнеры не хотят разведения по всей линии. Есть и позитивные, и есть вещи, которые настораживают. Продолжение в нормандском формате должно быть", - сказал Путин, дав понять, что "позитивных изменений" на данный момент недостаточно.

Также Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть.

"Ну, нет ничего, кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что можно и пересмотреть. Если начнется пересмотр, то ситуация зайдет в тупик", - заявил он.

Также по его словам, закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.

"Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его не хотят. Сейчас говорят, что будет закон о децентрализации. Это что, взамен? Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано. И это настораживает"

До этого глава МИД Украины заявил, что Минские соглашения нужно изменить и Россия это поймёт.

Также ранее "Страна" разбиралась, почему в Минске провалили выполнение решений "нормандской четверки".