Около двух третей украинцев заявили о поддержке дипломатических путей решения проблемы Донбасса: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% – за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

Как сообщается, лишь 8% респондентов выступили за полное отделение Донбасса от Украины. С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%.

Кроме того, сообщается, что четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% – более пяти лет.

Только 7% отмечают, что установить мир на Донбассе невозможно.

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Социологи опросили 2500 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что 37% считает встречу Зеленского в Париже успехом и только 7% - поражением.

Также мы писали, что рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным.