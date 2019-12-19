Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 67% опрошенных украинцев. Только 25% респондентов высказались о недоверии к лидеру страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

Согласно данным социологов, на втором месте по доверию находится председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно), за ним идет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (28% и 59%).

Далее сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (23% и 58%), премьер-министр Алексей Гончарук (22% и 44%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (19% и 74%).

Скриншоты: Рейтинг

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Социологи опросили 2500 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным.

Также мы писали, что 37% считает встречу Зеленского в Париже успехом и только 7% - поражением.