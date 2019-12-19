Директора НАБУ Сытника, которого апелляционный суд признал виновным по делу о нашумевшем отдыхе в охотничьем хозяйстве, внесли в единый государственный реестр коррупционеров. Об этом сообщил наррдеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Гончаренко также привел выдержку из госреестра и добавил, что "дальше мы должны сделать все, чтобы он был уволен с поста директора". "Коррупционерам не место во власти", - резюмировал он.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что 6 сентября 2019 года Сарненский райсуд Ровенской области признал Артема Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков (ч.1 ст.172-5 КУоАП), назначив ему в качестве наказания штраф 3400 гривен.

Речь идет о нашумевшей истории отдыха Сытника на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области. По сообщениям СМИ, сюда директор Бюро неоднократно приезжал отдыхать, в том числе - встречал здесь наступление 2019 года. И якобы каждый раз "релакс", проживание и питание Сытника обходились в суммы порядка 100 тыс грн.

Расплачивался за досуг Артема Сергеевича его приятель - бизнесмен Николай Надейко. Соответственно, эти щедроты не были отображены в декларации чиновника.

Как полагают оппоненты Сытника, если админпротокол о признании его коррупционером вступит в законную силу, то это должно послужить основанием для увольнения Артема Сергеевича.

Подробности и подоплеку этой истории "Страна" рассказывала еще в сентябре. С этой статьей можно ознакомиться здесь.