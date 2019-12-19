Хорошая новость для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко пришла из Англии. Александр Зинченко наконец-то вернулся в строй после длительного восстановления от травмы и вчера, 18 декабря, сыграл в 1/8 Кубка Англии против Оксфорд Юнайтед. Причем наш легионер провел на поле все 90 минут и помог своей команде одержать победу со счетом 1:3.

Жеребьевка полуфиналов принесла очень знаковый вариант. Нас ждет манчестерское дерби - Юнайтед против Сити. Во второй полуфинальной паре сойдутся Лестер и Астон Вилла, которая разгромила в четвертьфинале резервный состав Ливерпуля. Юрген Клопп сейчас делает ставку прежде всего на Премьер-Лигу, где его команда, набрав 49 баллов, идет на первом месте с отрывом в 10 очков от идущего вторым Лестера.

Фото: АПЛ

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Зинченко прокомментировал встречу Манчестер Сити - Шахтер.

Так же мы рассказывали, что Зинченко посвятил маме свой гол Литве в отборе на Евро-2020.