Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины, помимо США, еще в четыре государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 19 декабря.

В частности, указами №912, 913, 914 и 915 назначили послов в Иордании, Молдове, Катаре и Китае. Мирослава Щербатюк стала дипломатическим представителем Украины в Иордании, Андрей Кузьменко – послом Украины в Катаре.

Послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко, а Сергей Камышев – послом Украины в КНР.

Как сообщала "Страна", представителем Украины в ООН назначен Сергей Кислица. Ранее он выполнял обязанности замминистра иностранных дел Украины.

Напомним, что Китай является главным импортером сельскохозяйственной продукции из Украины. В КНР за первые 3 квартала 2019 года отправлено сельхозпродукции на $1,36 млрд.