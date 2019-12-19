По состоянию на середину декабря лидером симпатий среди избирателей оказалась президентская партия "Слуга народа", которую поддерживают около 48% тех, кто уже определился и намерен принять участие в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

Среди опрошенных, 11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9% партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился, – около 16%.

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Социологи опросили 2500 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Скриншоты: Рейтинг

Ранее сообщалось, что 37% считает встречу Зеленского в Париже успехом и только 7% поражением.

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