В журнале The Economist (Британия) назвали страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве мира. Об этом сообщается на сайте издания.

Как отмечается, три года назад Узбекистан был "постсоветской диктатурой" и "закрытым обществом". После прихода к власти Шавката Мирзиёева сначала мало что изменилось, однако в 2018 году он начал проводить реформы, которые на протяжении прошлого года ускорились.

Его правительство в значительной степени покончило с принудительным трудом, закрыло тюрьму "Жаслык", открыло больше пропускных пунктов на границе, пустило в страну зарубежных журналистов. По мнению журналистов, страна пока "далека от демократии" и ей "предстоит многое сделать", но "ни одно другое государство не проделало такой путь в 2019 году".

Редакция рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана, это Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Как сообщала "Страна", сотрудники милиции в Ташкентской области Узбекистана публично поклялись выполнять свой долг, не брать взяток и не заниматься вымогательством.

Напомним, что в МВФ назвали Украину развивающейся страной, при этом "ликвидировав" СНГ.