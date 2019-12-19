Игроки киевского Динамо после провальной первой половины сезона ушли на зимние каникулы и теперь отдыхают. Отпуск для команды продлится до 10 января. С 10 по 11 января игроки пройдут традиционное медобследование в столичной клинике.

"Затем несколько дней команда будет тренироваться на клубной базе, а в среду, 15 января, отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Турции. Базироваться наша команда будет в одном из отелей Белека. Сбор продлится две недели - до 28 января, после чего команда получит еще несколько выходных дней.

2 февраля динамовцы вновь отправятся в Белек, где на следующий день начнется второй сбор, который также будет длиться две недели - до 16 февраля", - рассказали в пресс-службе клуба.

Во время первого сбора планируется проведение шести контрольных матчей, при этом Динамо примет участие в турнире для четырех команд. Во время второго сбора в планах "бело-синих" еще 7 товарищеских игр.

"О точных датах и соперниках будет сообщено дополнительно. Клуб уже работает над организацией проведения прямых трансляций контрольных матчей для наших болельщиков", - уточнили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что известный журналист Игорь Цыганик заявил о том, что Кадар, Кенджора, Родригес, Соль и Кадири покинут Динамо в зимнее трансферное окно.