Хорошо информированными о саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря, оказались 66% украинцев. Из них около 40% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, половина – ни успехом, ни неудачей. Только 7% увидели лишь негативные результаты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

Как сообщается, 20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% – не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старшие респонденты, избиратели "ЕС" и "Оппозиционной платформы".

Также результаты опроса показали, что после саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (позитивное отношение выросло с 60 до 69%) и президенту Франции Эммануэлю Макрону (с 39% до 52%). В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

В то же время отношение к главе РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно – 72% Оценки Макрона и Меркель более или менее равномерны по региональному и электоральному распределению.

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Социологи опросили 2500 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что почти 74% россиян верят в улучшение отношений с Украиной.

Также мы писали, что у Путина надеются, что следующая встреча Нормандского формата будет успешнее.