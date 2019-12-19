Защитник киевского Динамо Денис Попов, который стал чемпионом мира, прокомментировал заявление тренера Александра Петракова, тренера сборной Украины U20, который заявил, что владельцы Динамо запретили игрокам киевской команды приходить на награждение сборной.

"Неприятная получилась ситуация, особенно с учетом того, что нам не давали никаких рекомендаций по поводу этого награждения. В Динамо уважают и гордятся успехами своих сборников, и нет смысла в подобных ситуациях устраивать какие-то демарши.

Тут все очень просто и понятно: у многих игроков Динамо, в том числе и у меня, были расписаны планы на зимний отпуск, который начался сразу после заключительного матча команды в чемпионате. Причина лично моего отсутствия слишком проста, чтобы искать тут какой-то заговор. Я запланировал свой отпуск заранее и покинул Киев", - рассказал Денис Попов пресс-службе клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что на Евро-2020 национальная сборная Украины будет играть в форме нового дизайна.