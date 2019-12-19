Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным
Уровень одобрения действий президента Украины Владимира Зеленского вырос после встречи в Нормандском формате в Париже 9 декабря. Рост составил 9% - с 53 до 62%.
Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.
"Очевидно, что рост связан с надеждами на мир после встречи нормандской четверки.Но это вновь авансовый рост. Если реальных подвижек по миру не будет (а вчера в Минске переговоры по пленным закончились провалом), то также быстро он и назад пойдет", - говорится в сообщении телеграм-канала Политика страны.
Напомним, что Путин и Зеленский прообщались более полутора часов во время Нормадского саммита.
Также мы писали о том, что Путин увидел потепление в отношениях с Украиной.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.