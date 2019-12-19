Уровень одобрения действий президента Украины Владимира Зеленского вырос после встречи в Нормандском формате в Париже 9 декабря. Рост составил 9% - с 53 до 62%.

Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг" с 13 по 17 декабря.

"Очевидно, что рост связан с надеждами на мир после встречи нормандской четверки.Но это вновь авансовый рост. Если реальных подвижек по миру не будет (а вчера в Минске переговоры по пленным закончились провалом), то также быстро он и назад пойдет", - говорится в сообщении телеграм-канала Политика страны.

Напомним, что Путин и Зеленский прообщались более полутора часов во время Нормадского саммита.

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