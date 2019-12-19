В четверг, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил работавшего замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).

Соответствующий указ №916/2019 от 18 декабря опубликован пресс-службой главы государства в четверг, 19 декабря.

При этом другим указом глава государства освободил с этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.

Сергей Кислица:

1992 - стажер отдела СБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины

1993 - атташе, третий секретарь отдела ОБСЕ и европейского регионального сотрудничества МИД Украины.

Помощник заместителя Министра, первого заместителя Министра иностранных дел Украины.

Помощник заместителя Министра, первого заместителя Министра иностранных дел Украины. врио. начальника отдела Совета Европы МИД Украины.

Второй, первый секретарь (политические вопросы), помощник Посла Посольства Украины в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и Миссии Украины при НАТО; контактное лицо Украины в отношениях с Западноевропейским союзом (Брюссель)

Директор секретариата Министра иностранных дел Украины.

Директор секретариата Министра иностранных дел Украины. Старший советник Министра иностранных дел Украины Группы советников и послов по особым поручениям МИД Украины

2001-2003 - советник по политическим вопросам Посольства Украины в США.

2003-2005 - советник-посланник (политические вопросы) Посольства Украины в США.

2006 - заместитель Директора Второго территориального департамента (страны Америки и Западной Европы) МИД Украины.

2003-2005 - советник-посланник (политические вопросы) Посольства Украины в США. 2006 - заместитель Директора Второго территориального департамента (страны Америки и Западной Европы) МИД Украины. 2006-2014 - директор Департамента международных организаций (ноябрь 2011 - Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.

Член делегации Украины на 62-74 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.

Член делегации Украины на 62-74 сессиях Генеральной ассамблеи ООН. 2006-2011 - член Руководящего комитета Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин (2011 - член Бюро Руководящего комитета).

2012 - заместитель председателя Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин.

2014-2016 - Председатель Комиссии Совета Европы по вопросам равенства женщин и мужчин

С 13 января 2015 - Представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Заместитель Председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля

Сопредседатель рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии в сфере прав человека

Член Межведомственного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговли людьми

Член украинской части Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

Напомним, в мае 2019 года Кислица призвал отказаться в официальных документах от слова "миротворцы". Он заявил, что этот термин якобы "искажает сущность миссии по поддержанию мира".

Ранее мы писали, что 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, проект которой был одобрен в ноябре.