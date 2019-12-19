Вчера, 18 декабря, в Испании состоялось самое популярное классико мира. Каталонская Барселона принимала мадридский Реал (это был перенесенный матч 10 тура - Ред.). Сама встреча завершилась вничью со счетом 0:0 и после финального свистка на улицах города начались массовые столкновения.

Число пострадавших в этих беспорядках стремительно растет, как сообщает 20minutos.

За медицинской помощью обратились уже 60 человек, хотя ранее СМИ писали о 43-х пострадавших. У двоих людей диагностированы переломы. Также два полицейских были серьезно травмированы, а еще 53 стража порядка получили повреждения средней тяжести.



По иронии судьбы матч 10 тура был перенесен на 19 декабря, как раз из-за массовых беспорядков и погромов в Каталонии. От судьбы, как видим, не уйдешь.

В сети начали появляться видео насилия на улицах Барселоны после матча с Реалом. Их акктивно выкладывает испанский журналист Alfonso Congostrina.