Барселона в огне. После классико с Реалом в городе вспыхнули массовые беспорядки. Видео
Вчера, 18 декабря, в Испании состоялось самое популярное классико мира. Каталонская Барселона принимала мадридский Реал (это был перенесенный матч 10 тура - Ред.). Сама встреча завершилась вничью со счетом 0:0 и после финального свистка на улицах города начались массовые столкновения.
Число пострадавших в этих беспорядках стремительно растет, как сообщает 20minutos.
За медицинской помощью обратились уже 60 человек, хотя ранее СМИ писали о 43-х пострадавших. У двоих людей диагностированы переломы. Также два полицейских были серьезно травмированы, а еще 53 стража порядка получили повреждения средней тяжести.
По иронии судьбы матч 10 тура был перенесен на 19 декабря, как раз из-за массовых беспорядков и погромов в Каталонии. От судьбы, как видим, не уйдешь.
В сети начали появляться видео насилия на улицах Барселоны после матча с Реалом. Их акктивно выкладывает испанский журналист Alfonso Congostrina.
Los @mossos actúan contra concentrados q exigían responsabilidades #TsunamicDemocratic pic.twitter.com/2L2c9h12fK— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 18 грудня 2019 р.
Así está ahora Travessera de les Corts / Carles III #Barcelona #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/xYWeDRMj43— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 18 грудня 2019 р.
Fuego, @mossos , Foam , #Tsunamidemocratic junto al #CampNou #BarcelonaRealMadrid pic.twitter.com/Ki5Mer0oZ7— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 18 грудня 2019 р.