В Минске вчера прошла последняя в этом году встреча Трехсторонней контактной группы.

Она закончилась ничем - как бы подтвердив догадки, что нормандский саммит, который ей предшествовал, оказался провальным.

Настолько провальным, что даже такие простые вопросы как обмен пленными и разведение войск на новых участках решить вчера не удалось. При том, что и то и другое были, пожалуй, единственными конкретными решениями на встрече в Париже.

Почему даже они сорвались и будет ли теперь обмен до конца года - разбиралась "Страна".

Как прошла встреча

Результаты переговоров (точнее их отсутствие) можно кратко изложить так.

Во-первых, стороны не смогли договориться по обмену пленных. По данным Украины - "не удалось обновить списки". Сепаратисты говорят, что не решили по правовому механизму освобождения.

По информации "Страны", камнем преткновения стали два вопроса. Киев требовал провести обмен по формуле "всех осужденных - на всех осужденных", а не "всех установленных на всех установленных", как записано в нормандском коммюнике.

"Республики" от этих предложений отказались, так как это означало значительное сокращение числа лиц, предназначенных для обмена (потому что тогда бы в него попали только те, по которым уже вынесены обвинительные приговоры, а таких, как раз, не очень много).

Во-вторых, Украина хотела "подчистить" список на обмен, предложенный другой стороной, исключив оттуда "беркутовцев" (их сейчас как раз судят по обвинению в расстрелах на Майдане).

Во-вторых, так ничего не решили по новым участкам для разведения войск. И договорились продолжать заключенное еще летом перемирие (которое, де-факто, несоблюдается) - хотя в Париже договорились объявить новое.

Напомним, что Москва на встрече нормандской четверки изначально требовала разводить войска по всей линии фронта. Только это может служить надежным залогом прекращения огня.

Пока же войска на расстоянии огневого контакта - разумеется, он будет продолжаться. И, как показала практика предыдущих перемирий, все это превращается в бесконечную вакханалию взаимных обвинений "кто первый начал".

А главное - постоянные перестрелки не позволяют перейти к следующим этапам Минских соглашений: выборам и особому статусу Донбасса. В этом свете интересно выглядит заявление Арсена Авакова в Париже о том, что разведение войск Украине не выгодно.

Почему слили последний "Минск" в году

Нулевой результат первого после Нормандской встречи и последнего в этом году заседания ТКГ был предопределен рядом причин.

Во-первых, стороны не нашли ничего общего на встрече 9 декабря в Париже. Стало понятно, что Европа не в состоянии сделать две вещи: заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений, а Россию - отступить от этой части.

Эхо этих "недоговоренностей" и прозвучало вчера в Минске.

Во-вторых, Зеленский уже получил свой пиар-эффект от встречи в Нормандском формате (пусть и закончилась она ничем). Его рейтинг после встречи в Путиным резко вырос. По социологии, которую публиковала "Страна", именно этого требовал избиратель Зе.

Однако поводов поднять популярность в президентском арсенале не так уж много. Особенно в преддверии достаточно сложной зимы, когда перед Украиной маячит новая газовая война с Россией. Поэтому, возможно, обмен пленных решили приберечь "на черный день".

Вспомним, что и на разведение войск у Зе пошли только из-за условий Москвы по проведению Нормандской встречи. Растянув этот процесс для трех относительно спокойных участков на несколько месяцев.

Неудивительно, что после встречи в Париже теме с разведением решили резко дать заднюю. Как и задумке по децентрализации, где будет прописан особый статус Донбасса. В опубликованном законопроекте Зеленского по изменениям в Конституцию об этом нет ни слова, и лишь теоретическая возможность заложена, что называется, между строк.

Что, конечно, было резко отрицательно истолковано Москвой и сепаратистами. Как очередной отказ двигаться по траектории "Минска-2".

Более того - начали наращиваться откровенно недружественные шаги двух стран. Россия усилила санкции против Украины, а Киев ввел загранпаспорта для поездок в РФ. То есть, после встречи Зеленского с Путиным, оттепель, которая по идее должна была привести к потеплению, превратилась в заморозки.

То есть минский процесс уверенно движется к новой паузе. С перспективой редких оживлений для решения проблем Зеленского с рейтингом.

Если, конечно, в эту игру будет играть Россия. Которая при Порошенко отказывалась вообще сотрудничать с украинским президентом (для Зе такая опция пока еще остается). А значит, при такой политике Украины обмены и прочие шаги, закрепленные в нормандском коммюнике, могут в дальнейшем вообще быть заблокированы.

Правда, остается шанс, что вопрос обмена пленными может быть решен в процессе личных переговоров Путина и Зеленского еще до Нового года. Но насколько велика такая вероятность, учитывая нарастающую конфликтную повестку между странами, пока непонятно.