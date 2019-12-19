В Николаеве водитель такси выстрелил в мужчину после конфликта. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Николаевской области.

"Вечером в полицию поступило сообщение от женщины о том, что водитель такси выстрелил в ее мужа. По словам заявительницы, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил", - уточнили в полиции.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота.

Стрелявший задержан и доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование. Событие квалифицированы по признакам ч. 4 ст. 296 УК "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Как сообщала "Страна", в Харькове два пешехода погибли в результате ночного ДТП. Один скончался на месте, второй уже в больнице.

Напомним, что в Киеве водитель с "зеленым веществом растительного происхождения" в кармане чуть не задавил пешехода на переходе, а затем выстрелил в него. Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция.