Во Львовской области в результате умышленного поджога сгорела редакция районной газеты "Голос Самборщины". Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook. Он также выложил жуткие фотографии последствий пожара.

"Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за умышленного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку... Только что главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий проинформировала НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать сотрудники МЧС, а в здании проходят следственные действия Национальной полиции", - написал Томиленко.

По его словам, год назад районная газета прошла процесс разгосударствления и по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). Однако, типография пошла на приватизацию. "Сессия райсовета наложила ограничения, что приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. И когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс, включая редакционные помещения - приватизирован", - сообщил глава НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что по данным НСЖУ, в 2019 году на журналистов в Украине нападали 65 раз.

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