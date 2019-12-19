Заседание Рады открылось, но Разумков сразу же объявил перерыв
Сегодня, 19 декабря, в Киеве проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады под председательством спикера Дмитрия Разумкова.
В зале зарегистрировалось 319 народных депутатов, и сразу же после этого спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв.
Напомним, что сегодня Рада займется Избирательным кодексом, янтарем и "ворами в законе". Депутаты намерены рассмотреть сегодня ряд проектов о легализации игорного бизнеса, в том числе доработанный. На рассмотрении также проект легализации добычи янтаря и законопроект, который вводит штрафы за неперсональное голосование народных депутатов.
Также "Страна" писала о том, как в Раде хотели протянуть закон с правом СБУ не пускать на выборы кандидатов и почему это пока не получилось.
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