Сегодня, 19 декабря, в Киеве проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады под председательством спикера Дмитрия Разумкова.

В зале зарегистрировалось 319 народных депутатов, и сразу же после этого спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Напомним, что сегодня Рада займется Избирательным кодексом, янтарем и "ворами в законе". Депутаты намерены рассмотреть сегодня ряд проектов о легализации игорного бизнеса, в том числе доработанный. На рассмотрении также проект легализации добычи янтаря и законопроект, который вводит штрафы за неперсональное голосование народных депутатов.

Также "Страна" писала о том, как в Раде хотели протянуть закон с правом СБУ не пускать на выборы кандидатов и почему это пока не получилось.