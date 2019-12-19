В калифорнийском городе Фресно (США) 17-летняя девушка решила украсть небольшой частный самолет King Air 200, но разбила его, въехав в забор на взлете. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. 17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу. Мотив девушки неизвестен, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом.

Как сообщала "Страна", в частном самолете рэпера Juice WRLD, у которого пошла кровь горлом прямо в аэропорту и он умер, обнаружили более 30 килограммов марихуаны.

Напомним, что в Одесском аэропорту частный самолет турецких авиакомпании заблокировал взлетно-посадочную полосу из-за внезапной поломки перед самым взлетом.