Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом с 3 по 4 января. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных украинских чиновников.

"Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом", - пишет издание.

Wall Street Journal отмечает, что должностные лица Госдепартамента в свою очередь не подтвердили планы Помпео по этой поездке.

До этого СМИ сообщали, что помощники президента США Дональда Трампа рассматривают несколько кандидатур на должность нового посла в Украине и готовят визит госсекретаря Майка Помпео в Киев.

Среди дипломатов, которыми предполагается заменить Мари Йованович на должности посла в Киеве – 40-летний генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской армии Кейт Дейтон, который в настоящее время является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, связанного с Пентагоном.

Другим вероятным кандидатом на должность посла в Украине является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, карьерный сотрудник американской дипломатической службы Филипп Рикер.

Напомним, что Помпео обсудил с Лавровым конфликт на Донбассе и напомнил, что Крым украинский.

Также мы писали о том, что Помпео допустил украинское вмешательство в выборы в США.