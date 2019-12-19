Сегодня Верховная Рада намерена рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента, доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса, а также два проекта относительно добычи янтаря. Об этом свидетельствует план работы ВРУ на 19 декабря.

Утром депутаты завершат рассмотрение законопроекта, который должен подчинить НКРЭКУ правительству, а затем планируют отсрочить штрафы для владельцев авто на еврономерах до начала 2020 года.

В повестке дня и проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента Украины. После этого законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе".

Депутаты намерены рассмотреть сегодня ряд проектов о легализации игорного бизнеса, в том числе доработанный.

На рассмотрении также проект легализации добычи янтаря и законопроект, который вводит штрафы за неперсональное голосование народных депутатов.

У нардепов будет возможность ввести реестр педофилов. Также парламент планирует отсрочить создание информационной системы трансплантации до 2021 года, а также разблокировать реорганизацию медучреждений путем преобразования.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Раде хотели протянуть закон с правом СБУ не пускать на выборы кандидатов и почему это пока не получилось.

Напомним также, что сегодня Аграрный Комитет Рады проводил заседание по земельной реформе.