Сегодня, 19 декабря, в Киеве с утра прошло заседание Аграрного Комитета Верховной Рады, на котором рассматривались поправки в законопроект о продаже земли. Проработав около часа и рассмотрев 209 поправок народные депутаты объявили перерыв в работе Комитета до 17.30. Об этом передает корреспондент "Страны".

Кроме этого, как нам стало известно, нардеп от блока "Оппозионная платформа - За жизнь" Михаил Папиев написал заявление в ГБР по факту того, что при подготовке законопроекта по земле ко второму чтению куда-то пропало две трети его поправок.

Михаил Папиев уточнил, что заявление в ГБР он написал на главу Комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок.

Ранее "Страна" сообщала, что как аграрный комитет Рады под руководством партнера Богдана путь к продаже земли расчищал.