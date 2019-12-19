Facebook начал помечать посты с "недостоверной информацией" в Украине, пишет tk.media.

На это обратил внимание блогер Александр Гоц - социальная сеть пометила его публикацию про поездку Греты Тунберг в немецких поездах, как ложную. Facebook затемняет фотографию и перекрывает ее большой надписью "Ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов".

Данная плашка бросается в глаза раньше, чем пользователь успевает прочесть публикацию, из-за чего у читателя заранее складывается мнение о прочитанной информации, как недостоверной.

Фото: facebook.com

Социальная сеть также предлагает узнать причину такого решения: при нажатии на кнопку Facebook показывает какая организация пришла к такому заключению. При переходе на сайт организации, можно ознакомиться с заключением. Пользователи также могут скрыть плашку, нажав на кнопку "Смотреть фото".

Фото: facebook.com

Кроме того, Facebook делает дополнительное предупреждение при попытке пользователя поделиться записью, предлагая ему подтвердить свой выбор и ознакомиться с отчетом о проверке фактов в публикации.

Отмечается, что Facebook выборочно подходит к оценке публикаций пользователей, действия социальной сети могут показаться попыткой установить "монополию на правду". Проверку публикации Александра Гоца осуществляла немецкая компания "dpa-Faktencheck". В отчете организации пользователю приписывают заявления, которых он не делал.

В сообщении на Facebook утверждается, что фотография: "фальшивка" и "откровенная ложь", потому что, согласно данным железнодорожной компании, у Тунберг было место в первом классе.

При этом Грета Тунберг путешествовала 14 декабря 2019 года с Deutsche Bahn из Базеля в Киль. Поздним вечером она опубликовала фото в службе коротких сообщений Twitter. На следующий день пресс-служба Deutsche Bahn поблагодарила в Twitter. Компания добавила: "Было бы еще приятнее, если бы вы также сообщили, насколько дружелюбно и компетентно за вами присматривала наша команда на вашем месте в первом классе". Тунберг отреагировала. Её поезд из Базеля сломался, поэтому ей пришлось ехать на полу в двух разных поездах, написала в Тунберг в воскресенье...". "Страна" писала об этой истории.

В своей публикации Гоц ссылается на достоверный источник: официальный твиттер-аккаунт немецкой железнодорожной компании. В свою очередь, претензии Facebook и фактчекинговой организации "dpa-Faktencheck" сводятся к тому, что пользователь не указал в своей публикации ответ на заявление железнодорожной компании со стороны Греты Тунберг, а это вряд ли можно назвать "ложной информацией".

Как заметил в комментариях к записи Александра Гоца актер Евгений Янович, Facebook пометил как публикацию с "недостоверной информацией" и пост самой Греты Тунберг. Публикация Тунберг и Гоца содержит одну ту же фотографию: эко-активистки, сидящей на полу в немецком поезде. Из чего можно сделать вывод, что Facebook отмечает как "недостоверную информацию" посты пользователей, содержащие эту фотографию. Однако, публикации Греты Тунберг и Александра Гоца носят диаметрально противоположный смысл: в первом случае эко-активистка указывает на проблему загруженности поездов, во втором Александр Гоц цитирует железнодорожную компанию, указывающую, что Тунберг ехала в первом классе.

Напомним, что Facebook обещал запустить в Украине программу противодействия дезинформации в ленте новостей.

Также мы писали о том, что в конце ноября Facebook впервые отметил пост как фейк.