В законопроекте об образовании №2299, который Верховная Рада приняла в целом 18 декабря, содержится норма, запрещающая вузам создавать обособленные структурные подразделения (филиалы) в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Те филиалы, которые сейчас работают, предписано закрыть к 1 июля 2021 года.

Это значит, что, например, Одесская юракадемия Кивалова не сможет иметь филиал в Киеве и будет вынуждена закрыть существующий.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" также содержит норму о том, что за выявление плагиата в дипломе, будут лишать степени высшего образования.

В первом чтении законопроект приняли 12 ноября.

По данным "Страны", депутаты обратятся в Конституционный суд из-за этого проекта и оспорят его.

Напомним, что в Верховной Раде упростили получение высшего образования для атошников.

Также мы писали о том, что парламент ввел в вузах мотивационные письма для абитуриентов.