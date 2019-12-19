Сегодня, 19 декабря в Берлине пройдут трехсторонние газовые переговоры на политическом уровне. Об этом сообщает Европейская правда.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также вопросы арбитража.

Перед переговорами бывший заместитель главы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

31 декабря 2019 года заканчивается срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Напомним, 13 декабря в Вене прошел очередной этап переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

После этого "Нафтогаз" опроверг договоренность с РФ по транзиту газа и заявил о продолжении переговоров.