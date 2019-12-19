Аграрный комитет Верховной Рады сегодня, 19 декабря, проводит заседание по земельной реформе, сообщает "112 Украина".

Вчера во время заседания депутаты рассмотрели 192 правки в законопроект о рынке земли, оно продолжалось более семи часов. Теперь должны рассмотреть более 2 тысяч.

Видео: youtube.com

Напомним, что на заседании аграрного комитета ночью произошла драка и оппозиция потребовала объявить перерыв. Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Во время потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.

Также "Страна" разбиралась в том, как аграрный комитет Рад под руководством партнера Богдана путь к продаже земли расчищал.