Аграрный комитет Рады проводит заседание по земельной реформе. Видео
Аграрный комитет Верховной Рады сегодня, 19 декабря, проводит заседание по земельной реформе, сообщает "112 Украина".
Вчера во время заседания депутаты рассмотрели 192 правки в законопроект о рынке земли, оно продолжалось более семи часов. Теперь должны рассмотреть более 2 тысяч.
Видео: youtube.com
Напомним, что на заседании аграрного комитета ночью произошла драка и оппозиция потребовала объявить перерыв. Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Во время потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.
Также "Страна" разбиралась в том, как аграрный комитет Рад под руководством партнера Богдана путь к продаже земли расчищал.