В США провели опрос граждан об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Мнения американцев разделились поровну, сообщает NBC News.

За отставку главы белого дома после давления на украинского президента Владимира Зеленского высказались около 48% опрошенных граждан США. Также еще 48% выступили против проведения процедуры импичмента.

Стоит отметить, что большинство опрошенных сторонников республиканцев (90%) не захотели импичмента Трампа. Однако 83% сторонников демократов выступили за проведение процедуры. Еще 50% независимых опрошенных одобрили отставку президента, а 44% ее не поддержали.

Уточняется, что в опросе, который проводился с 14 по 17 декабря, поучаствовали 900 жителей США.

Ранее "Страна" писала о том, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. мы разбирались, что это означает.

Также мы писали о том, что Белый дом назвал голосование по импичменту Трампа позором и верит в Сенат США.