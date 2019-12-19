Сегодня, 19 декабря, в Москве, в Центре международной торговли пройдет традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Кремль уже обратился к российским журналистам с просьбой не использовать плакаты с вопросами, превышающие по размеру формат А4.

Об этом говорится в официальном сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации главы государства, поступившем в РБК.

"Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм×297мм)", - говорится в сообщении.

В департаменте Кремля пояснили, что плакаты большего размера серьезно мешают работе фотографов и операторов.

Ранее "Страна" сообщала, что отец Зеленского пояснил свои слова о Путине в интервью "Стране".