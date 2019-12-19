После решения Палаты представителей начать процедуру импичмента, со стороны Белого дома уже прозвучали жесткие заявления в сторону конгрессменов -демократов. В Администрации президента США заявили, что Сенат полностью оправдает Дональда Трампа, который в свою очередь объявил о начале борьбы с демократами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

В Белом доме заявили, что президент полностью уверен в том, что Сенат "восстановит порядок" в стране и справедливость.

Само решение Палаты представителей об импичменте пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала "одной из самых позорных страниц в политической истории Соединенных Штатов".

Напомним, что в ходе голосования в Палате представителей конгрессмены утвердили обвинения в отношении Трампа по двум статьям ("превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу"). Теперь вопрос об отстранении главы государства от должности будет передан Сенату. По итогам слушаний, которые могут начаться уже в январе, пройдет голосование. По закону для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети состава верхней палаты Конгресса.

В отличие от Палаты представителей, где большинство у Демократической партии, Сенат контролируют члены Республиканской партии.