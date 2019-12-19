В России оценили предварительную сумму ущерба, которую нанес пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", вспыхнувший во время ремонта на мурманской верфи.

Сумма ущерба составила примерно 95 миллиардов рублей (это около 1,53 миллиардов долларов - Ред.). Об этом передает Lenta со ссылкой на "Коммерсант".

По словам источника в штабе Северного флота, сама стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. Ущерб включает в себя повреждение конструкций авианосца, сгоревшее ремонтное оборудование, а также травмы, полученные военными и гражданскими специалистами.

Напомним, что пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул 12 декабря, его потушили спустя сутки. Возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.