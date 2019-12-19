После того, как Палата представителей Конгресса США таки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Трампа, спикер Нэнси Пэлоси взяла временную паузу.

Она заявила, что пока не готова назначить конгрессменов-обвинителей на рассмотрение процесса импичмента в Сенате Конгресса. Об этом сообщает Gazetа со ссылкой на РИА Новости.

По словам Нэнси Пэлоси, пока еще рано говорить о том, кто конкретно будет управлять процедурой импичмента. Она добавила, что демократическое большинствоо в Палате представителей собиралось назначать их, однако было принято решение повременить и посмотреть, что будет происходить в Сенате, куда, по процедуре, и уйдет решение об импичменте.



Однако Сенат пока не определился со сроками проведения своих слушаний по отставке президента Трампа. Республиканцы, которых большинство в сенате США, заявили, что не будут голосовать против главы Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что после импичмента Трамп объявил о начале борьбы против демократов.