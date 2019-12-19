Решение киевского суда о воостановлении в должности консула-антисемита Василия Марушинца не осталось незамеченным в Израиле.

Посольство еврейского гоусударства в Украине распространило заявление Чрезвычайного и полномочного посла Украине Джоэла Лиона в котором тот поддержал наш МИД в решении подать апелляцию на решение административного суда о восстановлении в должности уволенного за антисемитские публикации в социальных сетях консула Украины в Гамбурге.

Это заявленние появилось на странице посольства в Facebook.

"Государство Израиль удивлено ​​решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марушинца.

Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение.

Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного лица.

Как посол Государства Израиль, государства еврейской нации, я решительно осуждаю любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями.

Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA по антисемитизму", - написал посол.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine