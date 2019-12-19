Администрация президента США назвала итоги голосования в Палате представителей по импичменту Трампа одним из самых постыдных эпизодов в истории страны.

Сам же хозяин Белого дома перед митингом своих сторонников в Мичигане заявил, что пришло время бороться, и на самом деле демократы лгут, обвиняя его во всех смертных грехах. Об этом Дональд Трамп написал в своем Facebook.

"Демократическая партия лжет, пытаясь организовать мне импичмент. Читайте стенограмму (телефонного разговора с Зеленским - Ред.) - совершенно безупречный разговор! Пришло время бороться!", - написал Дональд Трамп и призвал сторонников жертвовать на его предвыборную кампанию.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Напомним, что Палата представителей Конгресса США, в которой большинство является демократами, проголосовала за импичмент и выдвинула обвинение президенту США по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу.