На "мушку" фотографам в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике попали самые крупные обитатели зоны отчуждения ЧАЭС - лошади Пржевальского и лоси. Эффектные снимки животных опубликовало в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Возможно, не по-зимнему теплое солнце немного взбодрило жителей зоны отчуждения, и они неторопливо прогуливаются лесными тропами, почти не пугаясь фотографов.

Одному из фотомастеров удалось снять небольшой табун лошадей Пржевальского, которые пощипывали остатки зеленой травы.

Фото: Facebook/dazv.gov.ua

А на лесной дороге ученым, работающим в заповеднике, попалась пара непуганных лосей.

Фото: Facebook/dazv.gov.ua

Животные почти не обратили внимания на людей и даже охотно попозировали перед камерой.

Ранее "Страна" публиковала фото из зоны отчуждения ЧАЭС с 22 лебедями-кликунами, которые плавали в пойме реки Несвич.

Мы также приводили видео, как два лося устроили поединок за самку прямо во дворе жилого дома.